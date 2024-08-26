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Владимир Путин сделал экстренное заявление из-за попыток ВСУ атаковать Курскую АЭС: что известно на данный момент?

В напряженной обстановке вокруг Курской АЭС, гд...

администрация Президента России

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В напряженной обстановке вокруг Курской АЭС, где уже более двух недель идут активные боевые действия, в ночь на 22 августа произошел инцидент, вызвавший серьезную тревогу.

По данным российских СМИ, украинский беспилотный летательный аппарат был обезврежен в непосредственной близости от хранилища отработанного ядерного топлива станции, сообщает «Лента».

Это уже не первый случай, когда безопасность объекта оказывается под угрозой. Ранее поступали сообщения о попытках атаковать станцию. Российские власти классифицируют данные инциденты как провокации со стороны ВСУ, целью которых является дискредитация России на международной арене.

Ситуация вызывает особую обеспокоенность, учитывая заявления высокопоставленных военных, таких как командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, о том, что захват Курской АЭС был частью первоначального плана украинского наступления.

В условиях военного противостояния критически важно обеспечить безопасность ядерных объектов, предотвратить их использование в качестве инструмента политического давления и не допустить эскалации конфликта до уровня, угрожающего ядерной катастрофой. Международное сообщество должно обратить пристальное внимание на данную ситуацию и способствовать деэскалации напряженности в регионе.

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