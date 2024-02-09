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Владельцев квартир, где установлены счетчики, предупредили о новых платежах

Владельцев квартир, где установлены счетчики, предупредили о новых платежах

rg.ru

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С 9 февраля многим владельцам квартир с бытовыми счетчиками придется заплатить почти двадцать тысяч рублей дополнительно. Эти расходы стали обязательными вследствие новых требований. Об этом сообщает юрист Ирина Сивакова.

По ее словам, владельцы квартир должны будут в ближайшее время внести указанную сумму. Новые штрафы, которые будут взиматься ресурсоснабжающими компаниями, станут обычной практикой.

Эта ситуация произошла из-за случая в одной из многоквартирных застройках, когда женщина самостоятельно заменила водомеры без соблюдения всех необходимых процедур, что привело к серьезным последствиям и вынудило ее столкнуться с крупным штрафом.

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