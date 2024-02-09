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Владельцев квартир, где установлены счетчики, предупредили о дополнительных платежах

Владельцев квартир, где установлены счетчики, предупредили о дополнительных платежах

kp.ru

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С 9 февраля многие владельцы квартир, оборудованных бытовыми счетчиками, столкнутся с необходимостью почти на 20 000 рублей. Эта ситуация вызвана введением новых обязательных платежей для этой категории жильцов, как отмечает юрист Ирина Сивакова.

Сивакова поясняет, что владельцев ожидают новые штрафы, которые смогут взимать компании по снабжению ресурсами в ближайшее время. Этот шаг основан на судебном прецеденте, который недавно был установлен и действует на всей территории страны. Прецедент возник после инцидента в одной из многоэтажек.


Сообщается, что женщина сменила водомеры и потребовала услуги местного водоканала для официального заверения и пломбировки счетчиков. Однако, после проверки специалистами, ей был предъявлен счет в размере 17 886 рублей за серьезное нарушение: снятые самостоятельно старые счетчики не были проверены профессионалами, а их показания не были зафиксированы.

В результате была применена повышенная тарификация, превышающая норму для данного дома в десять раз. Женщина попыталась оспорить решение в суде, однако суд на стороне коммунальных служб. Таким образом, с 9 февраля подобные ситуации могут возникнуть и у других владельцев квартир с установленными бытовыми счетчиками.

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