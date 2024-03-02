Вкусный салат из соленых огурцов и двух яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

Комбинация соленых огурцов и яиц – одно из самых восхитительных сочетаний. Сегодня мы предлагаем вам рецепт вкусного салата, в котором помимо огурцов и яиц присутствуют горчица и чеснок. Получится пикантная закуска, идеальная для любого случая.



Ингредиенты:

- 250 г соленых огурцов

- 4 куриных яйца

- 200 г кабачка

- 200 г болгарского перца

- 100 г твердого сыра



Для заправки:

- Несколько веточек петрушки



- 2 зубчика чеснока- 1 ч.л. зерновой горчицы- 1 ч.л. лимонного сока- 2 ст.л. растительного масла (подсолнечного или оливкового)- 1 ч.л. кунжута- 2 щепотки солиЯйца сварите до полужидкого состояния, остудите и разрежьте пополам. Огурцы нарежьте тонкими кружочками. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте соломкой. Кабачок нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде со смягчающим маслом до золотистого цвета. Сыр потрите на мелкой терке.Для приготовления заправки поместите в чашу блендера петрушку, растительное масло, лимонный сок, горчицу, чищеные зубчики чеснока и соль. Измельчите ингредиенты до получения однородной массы.Начинайте слоить салат. Первый слой составляют кабачки, затем идут огурцы, перец и половинки яиц. Полейте салат заправкой и посыпьте сверху тертым сыром. Украсьте поданный салат веточками петрушки. Для дополнительной изюминки можно посыпать кунжутом. Подавайте сразу, пока кабачки не успели остыть.