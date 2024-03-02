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· Алина Алмакаева

Вкусный салат из соленых огурцов и двух яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

Вкусный салат из соленых огурцов и двух яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

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Комбинация соленых огурцов и яиц – одно из самых восхитительных сочетаний. Сегодня мы предлагаем вам рецепт вкусного салата, в котором помимо огурцов и яиц присутствуют горчица и чеснок. Получится пикантная закуска, идеальная для любого случая.

Ингредиенты:
- 250 г соленых огурцов
- 4 куриных яйца
- 200 г кабачка
- 200 г болгарского перца
- 100 г твердого сыра

Для заправки:
- Несколько веточек петрушки

- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л. зерновой горчицы
- 1 ч.л. лимонного сока
- 2 ст.л. растительного масла (подсолнечного или оливкового)
- 1 ч.л. кунжута
- 2 щепотки соли

Яйца сварите до полужидкого состояния, остудите и разрежьте пополам. Огурцы нарежьте тонкими кружочками. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте соломкой. Кабачок нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде со смягчающим маслом до золотистого цвета. Сыр потрите на мелкой терке.

Для приготовления заправки поместите в чашу блендера петрушку, растительное масло, лимонный сок, горчицу, чищеные зубчики чеснока и соль. Измельчите ингредиенты до получения однородной массы.

Начинайте слоить салат. Первый слой составляют кабачки, затем идут огурцы, перец и половинки яиц. Полейте салат заправкой и посыпьте сверху тертым сыром. Украсьте поданный салат веточками петрушки. Для дополнительной изюминки можно посыпать кунжутом. Подавайте сразу, пока кабачки не успели остыть.

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