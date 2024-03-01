Вкуснейший салат из соленых огурцов и двух яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите
kulinarnyepraktiki.ru
Комбинация соленых огурцов и яиц - одно из наиболее вкусных сочетаний. Хотелось бы поделиться рецептом вкусного салата, который также включает горчицу и чеснок: получится остренькая закуска для любого случая.
Ингредиенты:
- 250 г соленых огурцов;
- 4 куриных яйца;
- 200 г кабачков;
- 200 г болгарского перца;
- 100 г твердого сыра.
Для заправки:
- несколько веточек петрушки;
- 1 ч.л. зерновой горчицы;
- 1 ч.л. лимонного сока;
- 2 ст.л. растительного масла (подсолнечного или оливкового);
- 1 ч.л. кунжута;
- 2 щепотки соли.
Яйца варим до полутвердости, затем охлаждаем и разрезаем пополам. Огурцы нарезаем тонкими кружочками. Болгарский перец освобождаем от семян и нарезаем соломкой. Кабачки нарезаем кружочками и обжариваем на сковороде, предварительно смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон. Сыр натираем на мелкой терке.
Делаем заправку. Для этого в блендере соединяем петрушку, растительное масло, лимонный сок, горчицу, очищенный чеснок, соль. Измельчаем ингредиенты до однородной консистенции.
Собираем салат слоями. Первым слоем кладем кабачки, затем - огурцы, перец, половинки яиц. Поливаем заправкой и посыпаем сверху тертым сыром. Украшаем готовый салат веточками петрушки. Необходимые петрушковые семена. Подаем сразу, пока кабачки не остыли.