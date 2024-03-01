Вкуснейший салат из соленых огурцов и двух яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

Комбинация соленых огурцов и яиц - одно из наиболее вкусных сочетаний. Хотелось бы поделиться рецептом вкусного салата, который также включает горчицу и чеснок: получится остренькая закуска для любого случая.



Ингредиенты:

- 250 г соленых огурцов;

- 4 куриных яйца;

- 200 г кабачков;

- 200 г болгарского перца;

- 100 г твердого сыра.



Для заправки:

- несколько веточек петрушки;



- 2 зубчика чеснока;- 1 ч.л. зерновой горчицы;- 1 ч.л. лимонного сока;- 2 ст.л. растительного масла (подсолнечного или оливкового);- 1 ч.л. кунжута;- 2 щепотки соли.Яйца варим до полутвердости, затем охлаждаем и разрезаем пополам. Огурцы нарезаем тонкими кружочками. Болгарский перец освобождаем от семян и нарезаем соломкой. Кабачки нарезаем кружочками и обжариваем на сковороде, предварительно смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон. Сыр натираем на мелкой терке.Делаем заправку. Для этого в блендере соединяем петрушку, растительное масло, лимонный сок, горчицу, очищенный чеснок, соль. Измельчаем ингредиенты до однородной консистенции.Собираем салат слоями. Первым слоем кладем кабачки, затем - огурцы, перец, половинки яиц. Поливаем заправкой и посыпаем сверху тертым сыром. Украшаем готовый салат веточками петрушки. Необходимые петрушковые семена. Подаем сразу, пока кабачки не остыли.