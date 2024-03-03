Вкус из детства: салат из соленых огурцов и пары яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

Сочетание соленых огурцов и яиц – одно из самых вкусных. Мы поделимся рецептом вкусного салата, в котором также есть горчица и чеснок: получается пикантная закуска для любых случаев. Сообщают Хибины.ру.



Ингредиенты:

• Соленые огурцы – 250 г

• Куриное яйцо – 4 шт.

• Кабачок – 200 г

• Болгарский перец – 200 г

• Твердый сыр – 100 г



Для заправки:

• Петрушка – несколько веточек



• Чеснок – 2 зубчика• Зерновая горчица – 1 чайная ложка• Лимонный сок – 1 чайная ложка• Растительное масло (подсолнечное или оливковое) – 2 столовые ложки• Кунжут – 1 чайная ложка• Соль – 2 щепоткиОтвариваем яйца, после остывания очищаем и разрезаем пополам. Огурцы режем тонкими кружочками. Болгарский перец очищаем от семян и режем соломкой. Кабачок нарезаем кружочками и обжариваем на сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон. Сыр трем на мелкой терке.Готовим заправку. Для этого отправляем в чашу блендера петрушку, растительное масло, лимонный сок, горчицу, очищенные от кожуры зубчики чеснока, соль. Перемалываем ингредиенты до однородности.Собираем салат слоями. Первым слоем укладываем кабачки, затем – огурцы, перец, половинки яиц. Поливаем заправкой, а сверху посыпаем сыром. Украшаем готовый салат веточками петрушки. Можно посыпать кунжутными семечками. Подаем сразу, пока кабачки не остыли.