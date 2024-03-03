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· Артем Акчурин

Вкус из детства: салат из соленых огурцов и пары яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

Вкус из детства: салат из соленых огурцов и пары яиц: попробовав раз, все зимние закатки на него пустите

gotovim-doma.ru

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Сочетание соленых огурцов и яиц – одно из самых вкусных. Мы поделимся рецептом вкусного салата, в котором также есть горчица и чеснок: получается пикантная закуска для любых случаев. Сообщают Хибины.ру.

Ингредиенты:
• Соленые огурцы – 250 г
• Куриное яйцо – 4 шт.
• Кабачок – 200 г
• Болгарский перец – 200 г
• Твердый сыр – 100 г

Для заправки:
• Петрушка – несколько веточек

• Чеснок – 2 зубчика
• Зерновая горчица – 1 чайная ложка
• Лимонный сок – 1 чайная ложка
• Растительное масло (подсолнечное или оливковое) – 2 столовые ложки
• Кунжут – 1 чайная ложка
• Соль – 2 щепотки

Отвариваем яйца, после остывания очищаем и разрезаем пополам. Огурцы режем тонкими кружочками. Болгарский перец очищаем от семян и режем соломкой. Кабачок нарезаем кружочками и обжариваем на сковороде, смазанной маслом, до золотистого цвета с обеих сторон. Сыр трем на мелкой терке.

Готовим заправку. Для этого отправляем в чашу блендера петрушку, растительное масло, лимонный сок, горчицу, очищенные от кожуры зубчики чеснока, соль. Перемалываем ингредиенты до однородности.

Собираем салат слоями. Первым слоем укладываем кабачки, затем – огурцы, перец, половинки яиц. Поливаем заправкой, а сверху посыпаем сыром. Украшаем готовый салат веточками петрушки. Можно посыпать кунжутными семечками. Подаем сразу, пока кабачки не остыли.

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