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Включат в квитанции оплату по нормативам: почему с сентября на строку за воду нужно смотреть в оба

С наступлением осени жители многоэтажек могут с...

9111.ru

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С наступлением осени жители многоэтажек могут столкнуться с возрастанием расходов на воду в своих коммунальных счетах. Это связано с возможным переходом коммунальных служб с индивидуального учета потребления воды на нормативное начисление оплаты.

В теплое время года многие жители активно используют воду для полива цветников и газонов, благодаря чему коммунальные платежи формировались на основе показаний счетчиков, что позволяло экономить. Однако, с уменьшением потребности в поливе к осени и возможными нерасчетами из-за технических утечек, управляющие компании могут пересмотреть методику начисления платежей.

Такой пересмотр предполагает, что в случае снижения объемов потребления воды по счетчикам, оплата будет производиться по среднему потреблению, что может значительно увеличить ежемесячные расходы жильцов.

Переход на начисление платы за воду по нормативам может неожиданно ударить по кошелькам жителей, особенно если они не привыкли к такому подходу. Чтобы избежать лишних трат, эксперты советуют регулярно проводить проверку исправности счетчиков и контролировать реальное потребление воды.

Особое внимание к этим аспектам в преддверии осени поможет обезопасить домохозяйства от неоправданных финансовых потерь и поддержать бюджет в рамках разумного.

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