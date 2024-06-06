Вице-премьер Голикова взялась за стариков: от июньских пенсий россияне опешат

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В текущем году в российском государстве предусмотрено повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих граждан.

dzen.ru

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В текущем году в российском государстве предусмотрено повышение размера страховой пенсии по старости для неработающих граждан до 18,5 тысячи рублей. Это предложение, описанное в проекте бюджета, вызвало активные обсуждения среди общественности.

Чтобы иметь право на получение страховой ежемесячной выплаты по возрасту, нужно удовлетворять трем ключевым критериям. Первый касается возраста: женщины должны отметить 60 лет, а мужчины — 65 лет. Но эти возрастные требования вступят в силу только через четыре года.

Второй критерий связан с требованием минимального рабочего стажа, который в следующем году должен составить не менее 14 лет, и планируется его увеличение до 15 лет к следующему году. Третий критерий - необходимость иметь определённое количество пенсионных баллов, известных как индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Чтобы выйти на заслуженный пенсионный отдых в 2024 году необходимо набрать 25,8 баллов, но в течение этого же года данный уровень ИПК предполагается увеличить до 28,2 балла.

Эти планы по изменению пенсионных условий коснутся многих граждан страны, влияя на их финансовое благополучие. Ожидается, что увеличение страховой пенсии будет способствовать улучшению жизненного уровня пожилых людей и поспособствует повышению трудовой активности населения, о чем пишет ngnovoros.

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