Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, обнародовала последние результаты пенсионной реформы, запущенной в 2019 году.

Согласно представленным данным, значительным достижением реформы стало создание около трех миллионов новых рабочих мест и интеграция пожилых граждан в экономическую жизнь страны.

Выдающиеся результаты пенсионной реформы

Усиление занятости среди пожилых: по последним оценкам, примерно 60% пенсионеров продолжают свою профессиональную деятельность, способствуя экономической устойчивости России. Уровень занятости в возрастной категории 40–54 года достиг высоких 93%, что подчеркивает общее улучшение трудоустройства.

Экономическая интеграция пенсионеров: большое количество пожилых людей стремится продолжать работать, улучшая свое финансовое положение, оставаясь активными участниками общества и делегируя свой опыт младшему поколению коллег.

Социальная интеграция: сочетание пенсии и трудовой деятельности облегчает адаптацию пожилых людей к текущим экономическим условиям, помогая им оставаться активными и полноценными членами общества.

Пенсионная реформа, предусматривающая поэтапное увеличение пенсионного возраста, оказала значительное воздействие на рынок труда, способствуя росту занятости и активному участию пенсионеров в экономике страны.

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