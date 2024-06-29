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· 16+ · Алина Алмакаева

Ветеранам труда положена совсем другая пенсия: стало известно, что людям с этим статусом полагается солидная прибавка

Пенсионеры-производственники могут рассчитывать на ощутимую поддержку от государства!  Социальные службы  подтверждают:  помимо базовой пенсии, им  полагается целый ряд  дополнительных  выплат  и  льгот.

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Пенсионеры-производственники могут рассчитывать на ощутимую поддержку от государства! Социальные службы подтверждают: помимо базовой пенсии, им полагается целый ряд дополнительных выплат и льгот.

Речь идет о существенной помощи в самых разных сферах жизни:

Компенсация расходов на ЖКХ: пенсионерам помогают оплачивать счета за квартиру.
Транспортные льготы: предоставляются скидки на проезд в общественном транспорте.
Медицинская поддержка: льготные условия получения медицинской помощи, включая приобретение лекарств, лечение в санаториях и на курортах.

Но как получить доступ ко всем этим преимуществам?

Для этого важно оформить звание "Ветеран труда". "Наша газета" разъясняет: процедура присвоения этого статуса имеет четкие критерии и прописана в региональном законодательстве.


Что нужно сделать?

1. Обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
2. Подать пакет необходимых документов, подтверждающих ваш трудовой стаж в производственной сфере.

Окончательное решение о присвоении звания "Ветеран труда" принимается региональными органами власти.

Важно знать свои права!

Многие пенсионеры, имеющие право на дополнительные льготы, даже не подозревают о существующих для них возможностях. Будьте внимательны, изучайте информацию, обращайтесь в социальные службы - возможно, вы имеете право на более комфортную жизнь!

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