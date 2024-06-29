Ветеранам труда положена совсем другая пенсия: стало известно, что людям с этим статусом полагается солидная прибавка

Пенсионеры-производственники могут рассчитывать на ощутимую поддержку от государства! Социальные службы подтверждают: помимо базовой пенсии, им полагается целый ряд дополнительных выплат и льгот.



Речь идет о существенной помощи в самых разных сферах жизни:



Компенсация расходов на ЖКХ: пенсионерам помогают оплачивать счета за квартиру.

Транспортные льготы: предоставляются скидки на проезд в общественном транспорте.

Медицинская поддержка: льготные условия получения медицинской помощи, включая приобретение лекарств, лечение в санаториях и на курортах.



Но как получить доступ ко всем этим преимуществам?



Для этого важно оформить звание "Ветеран труда". "Наша газета" разъясняет: процедура присвоения этого статуса имеет четкие критерии и прописана в региональном законодательстве.



Что нужно сделать?1. Обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.2. Подать пакет необходимых документов, подтверждающих ваш трудовой стаж в производственной сфере.Окончательное решение о присвоении звания "Ветеран труда" принимается региональными органами власти.Важно знать свои права!Многие пенсионеры, имеющие право на дополнительные льготы, даже не подозревают о существующих для них возможностях. Будьте внимательны, изучайте информацию, обращайтесь в социальные службы - возможно, вы имеете право на более комфортную жизнь!