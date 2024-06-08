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· 16+ · Алина Алмакаева

Ветеранам труда положена совсем другая пенсия. Минтруд России разъясняет, что с этим статусом полагается знатная прибавка

Пенсионеры, посвятившие свою жизнь работе на производстве, могут рассчитывать на дополнительные преференции и выплаты к основной пенсии.  Об этом сообщают региональные социальные службы.

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Пенсионеры, посвятившие свою жизнь работе на производстве, могут рассчитывать на дополнительные преференции и выплаты к основной пенсии. Об этом сообщают региональные социальные службы.

В пакет дополнительных мер поддержки входят:

Единовременные пособия;

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

Льготный проезд в общественном транспорте;

Бесплатная медицинская помощь (включая лекарственное обеспечение);

Возможность санаторно-курортного лечения.

Однако, чтобы воспользоваться этими преимуществами, необходимо получить звание "Ветеран труда". Для этого нужно соответствовать определенным критериям, прописанным в региональном законодательстве, и пройти процедуру оформления.

Как получить звание "Ветеран труда"?

1. Соберите необходимые документы. Список документов можно уточнить в органах социальной защиты по месту жительства.

2. Обратитесь в органы социальной защитыс заявлением и пакетом документов.

3. Дождитесь решения. Решение о присвоении звания "Ветеран труда" принимается региональными органами власти на основании представленных документов.

Важно помнить, что условия присвоения звания и перечень льгот могут различаться в зависимости от региона. Издание "Наша газета" рекомендует пенсионерам-производственникам обратиться в органы социальной защиты или на сайт местной администрации для получения актуальной информации о доступных льготах и порядке их оформления.

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