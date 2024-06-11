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· 16+ · Ульяна Сенько

Ветеранам труда положена совсем другая пенсия. Минтруд России разъясняет, что людям с таким статусом полагается солидная прибавка

Хорошая новость для пенсионеров, трудившихся на производстве: вам доступен широкий спектр льгот и выплат в дополнение к пенсии! Скидки на ЖКХ, проезд, лекарства, санаторное лечение — это лишь некоторые из них.

2024g.ru

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Хорошая новость для пенсионеров, трудившихся на производстве: вам доступен широкий спектр льгот и выплат в дополнение к пенсии! Скидки на ЖКХ, проезд, лекарства, санаторное лечение — это лишь некоторые из них.

Как получить льготы:

Секрет в том, чтобы оформить статус «Ветеран труда». Эта почётная категория даёт право на дополнительную поддержку от государства.

Что нужно сделать?

1. Уточните условия в вашем регионе: требования и порядок оформления могут немного различаться.

2. Соберите необходимые документы: обычно требуется паспорт, пенсионное удостоверение, трудовая книжка и другие документы, подтверждающие ваш стаж и заслуги.

3. Обратитесь в органы соцзащиты: напишите заявление и предоставьте документы.

Не упустите свою выгоду!

Получение статуса «Ветеран труда» — это реальная возможность улучшить качество жизни и получить дополнительную финансовую поддержку. Не откладывайте, узнайте подробнее об этой возможности уже сегодня!

Важно: информацию о льготах и процедуре оформления можно получить в местных органах социальной защиты населения или на официальных сайтах.

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