Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ветеранам труда положена совсем другая пенсия. Минтруд России разъясняет, что людям с этим статусом полагается хорошая прибавка

В России пенсионеры, проведшие значительную часть своей жизни на работе в производственной отрасли, имеют доступ к ряду государственных льгот, которые могут существенно улучшить их финансовое положение.

bal.msr.mosreg.ru

Подписаться в Telegram

В России пенсионеры, проведшие значительную часть своей жизни на работе в производственной отрасли, имеют доступ к ряду государственных льгот, которые могут существенно улучшить их финансовое положение.

Эти льготы предоставляют скидки на коммунальные услуги, проезд, медикаменты и предлагают возможности для лечения в санаториях и отдыха на курортах.

  • Как получить доступ к льготам:

Основной критерий для получения этих льгот — статус «Ветеран труда». Получение данного звания открывает двери к значительному улучшению вашего качества жизни через доступ к государственной поддержке. Это обеспечивает не только финансовую стабильность, но и помогает справиться с повышенными расходами на здоровье и жилье.

  • Где получить дополнительную информацию:

Дополнительные сведения можно получить в местных органах социальной защиты или на их официальных сайтах в сети Интернет. Это поможет вам лучше понять, какие льготы доступны и как их можно получить.

Эти меры поддержки создают важный фундамент для обеспечения благополучия пенсионеров, которые вложили много лет труда в развитие страны и теперь могут наслаждаться заслуженными преимуществами и поддержкой в свои старшие годы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

Интересное в Казани

7 часов назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

как убрать плесень в ванне

Лонгриды

23 часа назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства

чистка жироуловителя в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Новости Казани

9 часов назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

3 часа назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

В Татарстане 14 июня ожидаются грозы, град и ветер до 23 м/с

Новости Казани

3 часа назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи

Новости России

час назад

Экономисты рассказали о безопасности валютных операций через терминал SberCIB

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани на время закроют дорогу на улицах Шамиля Усманова и Гагарина

Новости Казани

6 часов назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова
Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"
Интересное в Казани
2 часа назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Новости Казани

6 часов назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

6 часов назад

Синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани

Новости Казани

7 часов назад

Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше