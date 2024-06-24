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· 16+ · Ульяна Сенько

Ветеранам труда положена совсем другая пенсия. Минтруд РФ объясняет, что людям с этим статусом полагается солидная прибавка

Хорошая новость для россиян, посвятивших свою жизнь работе на производстве: помимо стандартной пенсии им положены дополнительные льготы и выплаты.

9111.ru

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Хорошая новость для россиян, посвятивших свою жизнь работе на производстве: помимо стандартной пенсии им положены дополнительные льготы и выплаты.

Они призваны улучшить материальное положение пенсионеров и помочь им сохранить достойный уровень жизни.

Какие преимущества дает статус ветерана труда?

Ветераны труда имеют право на широкий спектр льгот, которые позволяют существенно снизить ежемесячные расходы:

  • Компенсация расходов на ЖКХ: скидки на оплату жилья, отопления, электроэнергии и других коммунальных услуг.
  • Льготный проезд: бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте, а в некоторых регионах — и на железнодорожном транспорте.
  • Медицинское обслуживание: приоритетное обслуживание в поликлиниках, скидки на лекарства и медицинские изделия, возможность получения бесплатных путевок в санатории и на курортно-санаторное лечение.

Как получить статус ветерана труда?

  • Для присвоения этого статуса необходимо соответствовать ряду требований, которые могут отличаться в зависимости от региона проживания. Основные критерии — это наличие определенного трудового стажа на предприятиях производственной сферы и государственные награды за трудовые заслуги.

Важно знать:

  • Полный перечень льгот и условий их предоставления, а также порядок оформления статуса ветерана труда необходимо уточнять в органах социальной защиты населения по месту жительства.

Не стоит откладывать оформление льгот «на потом». Обратитесь в социальные службы, узнайте о своих правах и воспользуйтесь всеми возможностями для получения заслуженной поддержки!

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