Весну не ждите: со дня на день жителей России «простудит» скандинавский циклон

На территорию России надвигается северный циклон, который принесет холод и дождливую погоду.

Например, в ближайшие дни в Самарской области ожидается прохладная погода из-за циклона, пришедшего из скандинавских стран. Несмотря на дожди и ветер, метеорологи не исключают возможности небольших заморозков: к концу недели температура немного повысится, но ночью она не опустится ниже +5...+7 градусов.

Вместе с приходом календарного лета наступит холодный период. Уже 13 мая наш регион окажется под влиянием новой порции холодного воздуха с севера. Прохладная погода продержится у нас длительное время, сообщает syzran-small.ru.