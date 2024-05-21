Весну не ждите: со дня на день российских граждан «простудит» скандинавский циклон

Скоро на территорию России придет северный циклон, который принесет холод и дождливую погоду.

Например, в ближайшие дни в Самарской области ожидается удержание холода. По прогнозам, циклон из скандинавских стран принесет дождь и ветер. Несмотря на это, метеорологи не исключают возможных заморозков: к выходным температура немного поднимется, но ночью ожидаются значения от +5 до +7 градусов.

Мечты о весне придется отложить на время, так как календарное лето на подходе, но тепла ждать не стоит. Уже на этой неделе, регион подвергнется новой порции холодного воздуха с севера. Прохладная погода займет наши края на продолжительное время.