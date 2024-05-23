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Весну даже не ждите: со дня на день жителей России «простудит» скандинавский циклон

Ледяное дыхание севера продолжит испытывать Россию на прочность.

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Ледяное дыхание севера продолжит испытывать Россию на прочность

На смену долгожданному теплу вновь приходят холодные воздушные массы с севера, обещая продолжительные периоды дождей, ветра и пониженных температур.

Скандинавский сюрприз:

В ближайшие дни циклон, зародившийся в Скандинавии, охватит значительную часть России. Например, в Самарской области ожидается преимущественно дождливая и ветреная погода. К счастью, сильных заморозков не прогнозируется: ночью температура будет держаться в пределах +5...+7C. К выходным станет немного теплее, но о настоящем летнем комфорте пока придётся только мечтать.

Холод не отступает:

По прогнозам синоптиков, уже с началом лета в регион поступит новая порция холодного воздуха с севера, и такая погода сохранится на продолжительное время.

Похоже, календарное лето встретит нас совсем не летней погодой. Остаётся надеяться, что это лишь временные капризы природы, и солнце всё-таки вступит в свои права.

Информация приведена со ссылкой на портал syzran-small.ru.

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