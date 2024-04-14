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Весной разбросайте все старые тряпки по огороду: хитрые дачники так делают для защиты урожая

Весной разбросайте все старые тряпки по огороду: хитрые дачники так делают для защиты урожая

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Вредители могут принести много хлопот садоводам. Слизни, муравьи, тлею распространяющие разводники, а также мыши, которые часто обитают вблизи дачных участков, могут нанести серьезный ущерб урожаю.

Для избавления от вредителей необязательно использовать токсичные химикаты. Эксперт по сельскому хозяйству из Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась простым трюком, который поможет отпугнуть множество вредителей, особенно мышей и слизней.

Для этого понадобятся ненужные тряпки: чем их больше, тем лучше. Их следует пропитать раствором обычного подсолнечного масла, нашатырного спирта и эфирного масла мяты. Эти тряпки нужно разложить по периметру огорода и между грядками: грызуны и моллюски не появятся в таких местах.

Кроме того, если у вас есть кошка, не торопитесь выбрасывать использованный наполнитель из кошачьего лотка. Основной запах, который пугает мышей - это запах кота. Просто распределите немного наполнителя по периметру участка, и грызуны навсегда забудут, как пройти к вашему дому.

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