Весной разбросайте старые тряпки по огороду: хитрые дачники так делают для защиты урожая

Вредители доставляют огородникам немало хлопот. Слизни, муравьи, разводящие тлю, а также мыши, которые часто облюбовывают места вблизи дачных участков, способны уничтожить значительную часть урожая.

Но от них можно избавиться без использования токсичных препаратов. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова поделилась простым секретом, который отпугнет большинство вредителей, особенно мышей и слизней.

Для этого потребуются обычные тряпки: чем их больше, тем лучше. Намочите их в смеси из подсолнечного масла, нашатырного спирта и эфирного масла мяты. Разложите тряпки вдоль периметра огорода и между грядками: грызуны и моллюски больше не будут появляться.

Кстати, если у вас есть кот, не торопитесь выбрасывать использованный наполнитель из кошачьего туалета. Главный запах, который пугает мышей, - это запах кошки. Просто рассыпьте наполнитель вдоль периметра огорода, и грызуны навсегда забудут дорогу к вашему дому.