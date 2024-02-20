Весь март будет аномальным: синоптики сделали опасный прогноз

Согласно новой информации, приведенной синоптиками, март текущего года обещает принести ряд неожиданных климатических явлений. Прогнозируется, что первый месяц весны станет периодом, полностью отличным от обычного.

Метеорологи обращают внимание на то, что март будет продолжением необычных атмосферных явлений, которые наблюдались в течение предыдущих месяцев. В декабре и январе наблюдались как аномальные морозы, так и резкие подъемы температуры, включая установление новых рекордов тепла по всей стране. Метеорологи предупреждают, что март также будет нестандартным.

Прогнозы синоптиков предсказывают, что в доминирующем количестве субъектов Российской Федерации в грядущем первом месяце весны будет наблюдаться аномально холодная погода, характерная для зимнего времени года. В центральных регионах страны температура может опускаться до 10 градусов ниже нуля до середины марта, а в северных районах столбики термометров будут опускаться до минус 30 градусов.

Однако в Сибири, а также на Урале и Дальнем Востоке синоптики не прогнозируют такого резкого падения температуры. Вместо этого, в этих регионах можно ожидать обильных снегопадов, что станет неожиданным сюрпризом для местных жителей.

Известный метеоролог Евгений Тишковец заявил, что март текущего года станет продолжением зимы, так как из-за вторжения арктического воздуха по стране будут фиксироваться аномально низкие для весны температуры. В результате, наступление нового сезона может затянуться гораздо дольше, чем обычно.