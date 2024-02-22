Весь март будет аномальным: синоптики предсказали погоду в начале весны

Россиян предупреждают, что начало весны будет отмечено чрезвычайной климатической нестабильностью. Первый месяц нового сезона март обещает быть полностью аномальным.

Согласно прогнозам синоптиков, в марте в России ожидается необычно холодная погода, которая больше будет похожа на зимнюю, чем на весеннюю. Многие регионы страны столкнутся с сильными морозами, особенно в первой половине месяца. Однако на юге Дальнего Востока, в Сибири и на Урале холод не будет таким суровым, но зато в этих районах ожидаются интенсивные снегопады.

Март может стать продолжением зимы, так как арктический воздух будет доминировать в российских регионах, вызывая аномально холодные температуры и задерживая наступление весны. Эти прогнозы отличаются от обычного хода погоды в это время года и могут повлиять на жизнь людей и экономическую ситуацию в регионах.

Например, в центральных субъектах страны столбики термометров будут демонстрировать до 10 градусов ниже нуля в первой половине месяца, а в северных районах ожидаются холода до минус 30 градусов, сообщили в «Примпресс».