Депутат Госдумы Милонов, вернувшись с СВО, ворвался в вейп-шоп и начал угрожать работникам диареей

Известный в России депутат Госдумы Виталий Милонов, вернувшись из зоны СВО, куда уходил добровольцем, ворвался в вейп-шоп в Петербурге. Он начал угрожать работникам торговой точки... диареей пишет "Mash на Мойке".

Милонова возмутил тот факт, что витрины магазина не были затемнены. В магазине возразили, что вся выкладка товара осуществлена в соответствии с законами.

Депутат заявил, что отведет владельца торговой точки на призывной пункт, обозвал его и продавца геями, пообещал "устроить им диарею" и привести в магазин свою собаку, которая тоже страдает расстройством желудка.