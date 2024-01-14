Вернут до 250 тысяч рублей: пенсионеры в шоке от новых мер поддержки государства

Сообщается, что пожилым гражданам будут возвращены ранее удерживаемые денежные суммы, которые начнут поступать на их банковские карты уже с 13 января. Эти средства относятся к прошлым годам и доступны практически каждому пенсионеру. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, ссылаясь на информацию издания "Primpress".



По словам Власова, эта возможность теперь доступна для пожилых граждан из любого региона России. Судебные решения в пользу пенсионеров становятся все чаще, особенно в случаях, требующих пересмотра пенсии с учетом дополнительного стажа.





Пожилым гражданам будут возвращены ранее удерживаемые суммы. Если при назначении пенсии не был учтен определенный стаж, размер выплаты мог быть ниже фактической суммы. Положительное решение суда позволит не только увеличить пенсию, но и получить выплаты за ранее удержанные суммы, отметил Власов.Он также рассказал, что за последние четыре года, с 2019 по 2023 год, судебные решения касаются данного периода. Например, женщины часто имеют возможность включить в свою пенсию периоды ухода за детьми, которые приносят больше баллов, чем работа. Одна из пенсионерок смогла увеличить свою пенсию до 15 тысяч рублей и также получила выплату в размере 6 тысяч рублей за предыдущие четыре года.Как отметил эксперт, в некоторых случаях компенсация недополученных средств может достигать 250 тысяч рублей и даже превышать данный размер. Те, кто уже получил положительное решение суда, начнут получать свои деньги уже после 13 января, в то время как остальные пожилые граждане смогут обратиться в суд и получить свои деньги в более поздний срок.