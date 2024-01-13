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· Артем Акчурин

Вернут до 250 тысяч рублей: пенсионеров обрадовали неожиданным решением о новых выплатах

Вернут до 250 тысяч рублей: пенсионеров обрадовали неожиданным решением о новых выплатах

55-60.ru

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Пожилым гражданам сообщили о возвращении ранее удерживаемых денежных сумм, которые начнут поступать на их банковские карты уже с 13 января. Эти средства относятся к прошлым годам и доступны практически каждому пенсионеру. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, по информации из издания «Primpress» .

По словам Власова, теперь эта возможность доступна для пожилых граждан из любого региона России. Суды с увеличивающейся частотой выносят решения в пользу пенсионеров, особенно в тех случаях, когда требуется пересмотр пенсии с учетом дополнительного стажа.

Пожилым гражданам будут возвращены ранее удержанные суммы. Если при назначении пенсии не был учтен определенный стаж, то размер выплаты был ниже фактической суммы. Положительное решение суда позволит не только увеличить пенсию, но и получить выплаты за ранее удержанные суммы, - подчеркнул Власов.

Он также уточнил, что за последние четыре года, с 2019 по 2023 год, судебные решения охватывают данный период. Например, женщины часто имеют возможность включить в свою пенсию периоды ухода за детьми, которые приносят больше баллов, чем работа. Одна из пенсионерок смогла увеличить свою пенсию до 15 тысяч рублей и также получила выплату в размере 6 тысяч рублей за предыдущие четыре года.

Как отметил эксперт, в некоторых случаях компенсация недополученных средств может достигать 250 тысяч рублей и даже превышать данный размер. Те, кто уже получил положительное решение суда, начнут получать свои деньги уже после 13 января, в то время как остальные пожилые граждане смогут обратиться в суд и получить свои деньги в более поздний срок.

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