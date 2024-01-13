Вернут до 250 тысяч рублей: пенсионеров обрадовали неожиданным решением о новых выплатах
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Пожилым гражданам сообщили о возвращении ранее удерживаемых денежных сумм, которые начнут поступать на их банковские карты уже с 13 января. Эти средства относятся к прошлым годам и доступны практически каждому пенсионеру. Об этом сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов, по информации из издания «Primpress» .
По словам Власова, теперь эта возможность доступна для пожилых граждан из любого региона России. Суды с увеличивающейся частотой выносят решения в пользу пенсионеров, особенно в тех случаях, когда требуется пересмотр пенсии с учетом дополнительного стажа.
Он также уточнил, что за последние четыре года, с 2019 по 2023 год, судебные решения охватывают данный период. Например, женщины часто имеют возможность включить в свою пенсию периоды ухода за детьми, которые приносят больше баллов, чем работа. Одна из пенсионерок смогла увеличить свою пенсию до 15 тысяч рублей и также получила выплату в размере 6 тысяч рублей за предыдущие четыре года.
Как отметил эксперт, в некоторых случаях компенсация недополученных средств может достигать 250 тысяч рублей и даже превышать данный размер. Те, кто уже получил положительное решение суда, начнут получать свои деньги уже после 13 января, в то время как остальные пожилые граждане смогут обратиться в суд и получить свои деньги в более поздний срок.