Великая денежная реформа: Набиуллина требует от россиян готовиться к появлению новой валюты денег

Цифровая трансформация шагает по планете, и Россия не остается в стороне от глобальных трендов. Центробанк активно работает над внедрением цифрового рубля — первой в мире национальной цифровой валюты, которая может существенно изменить финансовую жизнь россиян уже к 2025 году.

Зачем нужен цифровой рубль?

Появление цифровой версии рубля — это не только дань моде, но и необходимость, обусловленная стремительной цифровизацией экономики. Цифровой рубль сделает платежи быстрее, прозрачнее и доступнее для всех граждан.

Масштабные планы

По прогнозам ЦБ, уже через год после запуска цифровой рубль сможет занять до 41% в общем объеме внутренних расчётов. Это говорит о том, что интерес к цифровым финансовым инструментам в России очень высок.

Поэтапное внедрение

В Центробанке подчёркивают: внедрение цифрового рубля — сложная задача, требующая тщательной подготовки. Регулятор планирует осуществлять переход постепенно, в течение 5-7 лет, предварительно обсудив все нюансы с экспертами, бизнесом и общественностью.

Новые возможности

Успешный запуск цифрового рубля выведет Россию в число мировых лидеров в сфере FinTech. Это даст новый импульс развитию национальной финансовой инфраструктуры, повысит её конкурентоспособность и откроет новые возможности как для граждан, так и для бизнеса.