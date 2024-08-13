Великая денежная реформа: Набиуллина требует от россиян готовиться к появлению новой валюты

Цифровизация стремительно меняет мир, и Россия не остается в стороне. Центробанк активно работает над внедрением цифрового рубля – первой в мире национальной цифровой валюты.

Главные цели проекта:

Модернизация финансовой инфраструктуры.Цифровой рубль должен стать основой для создания более современной, эффективной и доступной платежной системы.

Лидерство в сфере финтеха. Успешный запуск цифровой валюты выведет Россию в число мировых лидеров в области финансовых технологий.

Повышение прозрачности финансовой системы.Цифровой рубль упростит контроль за денежными потоками и противодействие незаконным операциям.

Поэтапный и взвешенный подход:

Центробанк подчеркивает, что внедрение цифрового рубля – сложный и долгосрочный процесс. Планируется, что трансформация займет 5-7 лет и будет проходить поэтапно, с учетом всех возможных рисков.

Важность консолидации усилий:

Для успешной реализации проекта необходима слаженная работа регулятора, бизнеса и общества. Важную роль должны сыграть развитие нормативно-правовой базы, создание технологической инфраструктуры, повышение финансовой грамотности населения.

Внедрение цифрового рубля – амбициозная задача, решение которой способно вывести Россию на новый уровень развития и стать примером для других стран.