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· Артем Акчурин

Величайшая денежная реформа за последние 30 лет: гражданам рассказали, что произойдет с российским рублем

Величайшая денежная реформа за последние 30 лет: гражданам рассказали, что произойдет с российским рублем

ap22.ru

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина активно привлекает внимание к пилотному проекту цифрового рубля через свои публичные выступления.

По мнению Набиуллиной, этот амбициозный проект успешно развивается и привлекает участие 12 кредитных организаций, около 600 участников и 30 торгово-сервисных предприятий из разных регионов.

Цифровой рубль представляет собой третью форму российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует ввести наряду с уже существующими наличными и безналичными формами. В рамках пилотного проекта осуществляются различные операции, такие как открытие и пополнение кошельков, международные переводы, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все это контролируется регулятором.

Согласно планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным платежным средством в России после завершения тестирования. Важным аспектом проекта является отсутствие комиссий при осуществлении платежей и переводов цифровых рублей для граждан. Также установлено ограничение на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей установлены тарифы за прием цифровых рублей за товары и услуги: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. Эти новшества вызывают интерес как у предпринимателей, так и у обычных граждан, открывая новые возможности для развития экономики.

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