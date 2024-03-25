Величайшая денежная реформа: россияне схватились за голову, но уже поздно

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, привлекла внимание общественности своими выступлениями, рассказывая о пилотном проекте цифрового рубля.

По ее мнению, данный проект активно развивается и в настоящее время в него вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов страны.



Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты России, реализация которой планируется Центральным банком. Помимо уже существующих форм - наличных и безналичных, в рамках данного пилотного проекта проводятся различные операции, включая открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все эти действия осуществляются под строгим контролем регулятора.

