Величайшая денежная реформа: россияне схватились за голову, но уже поздно
РБК
Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, привлекла внимание общественности своими выступлениями, рассказывая о пилотном проекте цифрового рубля.
По ее мнению, данный проект активно развивается и в настоящее время в него вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов страны.
Цифровой рубль представляет собой третью форму национальной валюты России, реализация которой планируется Центральным банком. Помимо уже существующих форм - наличных и безналичных, в рамках данного пилотного проекта проводятся различные операции, включая открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все эти действия осуществляются под строгим контролем регулятора.
По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения испытаний. Важным моментом является то, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут происходить без комиссий. Также стоит отметить, что существует лимит на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.
Для предпринимателей будут установлены тарифы за принятие оплаты товаров и услуг цифровыми рублями: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти инновации вызывают интерес у предпринимателей и обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики, информирует News102.
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