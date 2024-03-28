Величайшая денежная реформа: россиянам рассказали, что ждет их деньги в кошельках

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, привлекла внимание к пилотному проекту цифрового рубля своими выступлениями. По ее словам, эта амбициозная инициатива успешно развивается, и на данный момент в нее активно вовлечены 12 банков, около 600 человек и 30 предприятий торговли и сервиса из различных регионов.

Проект является третьей формой национальной валюты России, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к уже существующим наличным и безналичным формам. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции, включая открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплату товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все эти действия строго контролируются регулятором.

По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать универсальным средством платежей в России после успешного завершения пилотного проекта. Особое внимание стоит обратить на то, что платежи и переводы в цифровых рублях для граждан будут осуществляться без комиссий. Кроме того, стоит учесть, что существует лимит на сумму, которую можно пополнить кошелек цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.