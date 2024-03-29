Новости России
· Артем Акчурин

Величайшая денежная реформа: россиянам рассказали, что произойдет с рублем

Величайшая денежная реформа: россиянам рассказали, что произойдет с рублем

kp.ru

Подписаться в Telegram

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина привлекла внимание к пилотному проекту цифрового рубля своими выступлениями.

По ее мнению, этот амбициозный проект успешно развивается, и в настоящее время в него активно вовлечены 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из различных регионов.

Цифровой рубль - это третья форма российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов. Все действия осуществляются под строгим контролем регулятора.


По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения испытаний. Важно то, что платежи и переводы цифровых рублей для граждан будут происходить без комиссий. Однако существует лимит на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей будут установлены тарифы за принятие оплаты товаров и услуг цифровыми рублями: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти нововведения вызывают интерес у предпринимателей и обычных граждан, открывая новые перспективы и возможности для экономики.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Депутат Хинштейн: Хохорин ушел с поста главы МВД по РТ из-за племянника

Гид по скидкам Казани

день назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

сколько стоит обработка квартиры от тараканов в московской области

Лонгриды

16 часов назад

Почти месячная норма осадков за день: какие еще сюрпризы приготовила весна для казанцев?

Интересное в Казани

2 дня назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

заправка кондиционера ростов-на-дону в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

В Казани многодетная мать обманула 29 человек при помощи школьного чата

Новости Татарстана

день назад

В апреле татарстанцев ждет дополнительный выходной

Новости Казани

день назад

Девушка из Казани борется за сердце Константина Гецати на ТНТ

Новости Казани

день назад

«Рубин» за год заработал 2,14 миллиарда рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанца закрыли на 9 лет за развратные действия с девочками в Калуге
Новости Казани
2 дня назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Казани

6 часов назад

В аэропорту Казани из-за треснувшего стекла экстренно сел самолет из Уфы

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане на М-7 ограничат движение из-за строительства перехода

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстан не попал в топ-15 самых благополучных регионов страны
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
5 дней назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане выросла популяция лесных животных

Новости Казани

10 часов назад

Владелец казанского бара судится с Госалкогольинспекцией РТ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане сформировался дефицит курьеров
Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам
Интересное в Казани
6 дней назад

Основы сияющей улыбки: путеводитель к здоровым и белоснежным зубам