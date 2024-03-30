Величайшая денежная реформа: россиянам рассказали, что произойдет с российским рублем

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина активно привлекает внимание к пилотному проекту цифрового рубля через свои выступления.

Она считает, что этот амбициозный проект успешно развивается, привлекая к участию 12 кредитных организаций, около 600 участников и 30 торгово-сервисных предприятий из разных регионов.

Цифровой рубль - это третья форма российской национальной валюты, которую Центральный банк планирует выпустить в дополнение к уже существующим формам - наличным и безналичным. В рамках пилотного проекта проводятся различные операции, такие как открытие и пополнение кошельков, международные переводы, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все это под строгим контролем регулятора.

Согласно планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством оплаты в России после завершения тестирования. Важным аспектом проекта является освобождение граждан от комиссий при платежах и переводах цифровых рублей. Также существует ограничение на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Для предпринимателей будут установлены тарифы за прием цифровых рублей за товары и услуги: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысячи рублей. Эти нововведения вызывают интерес как у предпринимателей, так и у обычных граждан, открывая новые перспективы для экономики.