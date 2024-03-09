Новости России
· Артем Акчурин

Величайшая денежная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

Величайшая денежная реформа ожидает россиян впервые за три десятилетия

freepik.com

Подписаться в Telegram

Из министерства финансов России поступают интересные новости о будущем национальной валюты.

Глава ведомства Антон Силуанов объявил о запланированном введении цифрового рубля уже в 2024 году. Эта инновационная форма валюты будет использоваться для выплат социальных пособий и субсидий, обладая уникальной возможностью контроля за целевым использованием средств.

Цифровой рубль является новаторским форматом национальной валюты, функционирующей наряду с обычными деньгами. В настоящее время он находится на стадии тестирования в отдельных банковских учреждениях, и в случае успешной реализации плана, новая валюта будет введена в широкий оборот с 2025 года.

Одной из основных особенностей цифрового рубля является его независимость от конкретных банковских организаций. В отличие от наличных денег, которые хранятся в кошельках, и безналичных средств, находящихся на счетах в банках, цифровой рубль будет функционировать на специальной платформе Центрального банка России.

Важно отметить, что цифровой рубль будет использоваться только для расчетов, а не для инвестиций и накоплений. Поэтому открытие банковского вклада в цифровой валюте не будет возможным, по крайней мере в начале внедрения. Эти изменения обещают принести значительные изменения в финансовую систему России и повлиять на повседневные финансовые операции граждан.

Цифровой рубль станет не только новым этапом в развитии финансовой системы России, но и возможностью для граждан и государства следить за прозрачным использованием средств. Также ожидается, что в текущем году цифровые валюты будут разрешены для международных платежей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

20 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

удаление тараканов в квартире в москве с гарантией стоимость

Новости Татарстана

14 часов назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

эффект ким ресницы в Краснодаре

Новости Татарстана

14 часов назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

19 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

9 часов назад

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

9 часов назад

Из-за потепления закрыли ледовую переправу Аракчино – Верхний Услон

Новости Татарстана

14 часов назад

8 марта десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

14 часов назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

19 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

20 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

2 дня назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку