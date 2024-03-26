Величайшая денежная реформа: граждане России схватились за голову, но уже поздно

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, активно представляет пилотный проект цифрового рубля своими выступлениями, привлекая к этой инновации все больше внимания.

По ее словам, этот амбициозный проект успешно развивается, привлекая к сотрудничеству 12 кредитных учреждений, около 600 человек и 30 торгово-сервисных предприятий из разных регионов.

Цифровой рубль - это третья форма национальной валюты России, дополняющая существующие формы - наличные и безналичные платежи. Под руководством Центрального банка в рамках пилотного проекта уже проводятся различные операции: открытие и пополнение кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, а также использование смарт-контрактов, все при строгом контроле регулятора.

По планам Центрального банка, к 2025 году цифровой рубль должен стать обычным средством платежей в России после завершения пилотного этапа. Важно отметить, что платежи и переводы цифрового рубля для граждан будут осуществляться без комиссий. Однако есть ограничение на сумму пополнения кошелька цифрового рубля с банковских счетов - не более 300 тысяч рублей в месяц.

Предпринимателям будут установлены тарифы за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями: 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тысяч рублей. Эти изменения вызывают интерес у бизнеса и населения, открывая новые перспективы для экономики России.