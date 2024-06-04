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Вейпы и одноразки все: в Госдуму РФ внесен законопроект об их запрете

31 мая в Государственную думу России был внесен проект закона, направленный на установление полного запрета на продажу вейпов и всех связанных с ними никотинсодержащих жидкостей.

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31 мая в Государственную думу России был внесен проект закона, направленный на установление полного запрета на продажу вейпов и всех связанных с ними никотинсодержащих жидкостей.

Предложение обновляет статью 19 Федерального закона, касающегося защиты здоровья граждан от воздействия табачного дыма и продуктов, содержащих никотин. Официальная пояснительная записка к документу подчеркивает цель - полный запрет продажи как никотинсодержащей, так и безникотиновой продукции.

Законопроект был внесен на фоне данных Минздрава, согласно которым число молодежи, использующей вейпы, значительно возросло в последние годы. Это вызвало обеспокоенность у законодателей по поводу растущего влияния вейпинга среди подростков. По статистике Всемирной организации здравоохранения, вейпы уже запрещены в 32 странах мира в целях защиты общественного здоровья.

Дополнительно, в России рассматривается возможность ужесточения контроля за продажей табачной продукции, включая возможное повышение минимального возраста для покупки табака и никотинсодержащих изделий до 21 года. Эти меры, как отмечают в Думе, призваны дополнительно снизить доступность этих продуктов для молодежи и укрепить национальную стратегию в области здоровья.

В случае одобрения, новые правила могут вступить в силу уже с сентября 2024 года, что станет значимым шагом в борьбе за снижение вреда от никотиновой зависимости и улучшение общественного здоровья в России.

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