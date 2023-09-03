Вейпов больше не будет? В России ужесточили законодательство о продаже курительных смесей

Правительство Российской Федерации будет иметь возможность утверждать перечень запрещенных ароматических добавок в составе жидкости для электронных сигарет и веществ, способствующих усилению никотиновой зависимости. Производство продукции с использованием компонентов из указанного перечня будет запрещено. Нельзя будет продавать никотиносодержащую продукцию ниже установленной минимальной цены, определенной Правительством.



Помимо этого, повышаются требования к производству и обороту табачной продукции.