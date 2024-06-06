Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: смышленые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Муравьи на дачных участках могут стать настоящей проблемой, особенно весной и летом. Однако смышлёные дачники нашли эффективный и доступный способ борьбы с этими насекомыми, используя обычные крышки от пластиковых бутылок.

grizun-off.ru

Подписаться в Telegram

Муравьи на дачных участках могут стать настоящей проблемой, особенно весной и летом. Однако смышлёные дачники нашли эффективный и доступный способ борьбы с этими насекомыми, используя обычные крышки от пластиковых бутылок. Агрономы подтверждают эффективность этого метода, который не требует больших затрат и особенных усилий.

Простое и доступное решение

Идея заключается в использовании крышек от бутылок в качестве миниатюрных ловушек для муравьев. Дачники размещают их на участке, где активно обитают насекомые, заполняя крышки привлекающими муравьев средствами, такими как сахарный сироп или мед. Этот способ привлекает муравьев, которые, пытаясь добраться до сладости, застревают и погибают.

Как это работает?

  1. Выбор крышек: Подойдут стандартные крышки от пластиковых бутылок любого размера. Чем больше крышка, тем больше приманки она может вместить.
  2. Подготовка приманки: Смешайте равные части воды и сахара (или используйте мед) для создания липкой смеси. Это средство привлекает муравьев своим сладким ароматом.
  3. Расстановка ловушек: Расположите крышки на земле в местах наибольшего скопления муравьев. Лучше всего размещать их в тени, чтобы приманка не испарялась слишком быстро.
  4. Проверка и очистка: Регулярно проверяйте ловушки и при необходимости добавляйте приманку. Очищайте крышки от погибших муравьев, чтобы привлекать новых.

Экологичность и безопасность

Этот метод не только эффективен, но и экологичен, так как не включает использование химических инсектицидов, что делает его безопасным для окружающей среды и других насекомых. Кроме того, он экономичен, так как большинство компонентов обычно есть в каждом доме.

Использование крышек от бутылок с сахарным сиропом или медом может стать отличным решением для борьбы с муравьями на вашем дачном участке. Этот простой и дешёвый метод не только помогает избавиться от нежелательных гостей, но и поддерживает экологическую безопасность, делая ваш отдых на природе приятнее.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня

Интересное в Казани

день назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

удалить мышей в доме специалист

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

спа-педикюр спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

15 часов назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене

Новости Казани

14 часов назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани
Новости Татарстана
15 часов назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

12 часов назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Интересное в Казани

9 часов назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

Новости Казани

12 часов назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани
В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан
Новости Казани
7 часов назад

В Казани с 9 июня запретят кататься на катамаранах и лодках по озеру Кабан

Новости Казани

16 часов назад

В Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат

Новости Татарстана

18 часов назад

31-летний житель Нижнекамска осужден за нападение на полицейского

Новости Казани

19 часов назад

В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было
Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!
Интересное в Казани
6 дней назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!