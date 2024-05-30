Как избавиться от непрошеных гостей и спасти урожай

Муравьи на участке – это не просто досадная мелочь, а настоящая угроза урожаю. Агроном Людмила Шубина предупреждает: эти насекомые разносят тлю, которая питается соком растений и способна погубить ваш сад.

Как защитить свой участок?

Ключ к успеху – профилактика. Дважды в год, весной и осенью, обрабатывайте плодовые деревья и кустарники специальными препаратами, разрешенными Россельхознадзором. Среди проверенных вариантов – "Актеллик", "Теппеки" и другие средства на основе имидаклоприда, мощного инсектицида.

Народные средства – эффективная альтернатива химии. Если муравьи уже облюбовали ваш участок, Людмила Шубина рекомендует прибегнуть к проверенным народным методам.

Рецепт простой и действенный:

1 чайная ложка борной кислоты

100 грамм костного фарша или варенья

Смешайте ингредиенты, разложите по крышкам от пластиковых бутылок и разместите у муравьиных гнезд. Вкусное лакомство станет для вредителей последним!