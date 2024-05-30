Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: хитрые дачники берут крышки от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Как избавиться от непрошеных гостей и спасти урожай.

Подписаться в Telegram

Как избавиться от непрошеных гостей и спасти урожай

Муравьи на участке – это не просто досадная мелочь, а настоящая угроза урожаю. Агроном Людмила Шубина предупреждает: эти насекомые разносят тлю, которая питается соком растений и способна погубить ваш сад.

Как защитить свой участок?

Ключ к успеху – профилактика. Дважды в год, весной и осенью, обрабатывайте плодовые деревья и кустарники специальными препаратами, разрешенными Россельхознадзором. Среди проверенных вариантов – "Актеллик", "Теппеки" и другие средства на основе имидаклоприда, мощного инсектицида.

Народные средства – эффективная альтернатива химии. Если муравьи уже облюбовали ваш участок, Людмила Шубина рекомендует прибегнуть к проверенным народным методам.

Рецепт простой и действенный:

  • 1 чайная ложка борной кислоты
  • 100 грамм костного фарша или варенья

Смешайте ингредиенты, разложите по крышкам от пластиковых бутылок и разместите у муравьиных гнезд. Вкусное лакомство станет для вредителей последним!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Интересное в Казани

20 часов назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

какая сеточка подойдет от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Лонгриды

день назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

ремонт обогревателей делонги в Москве

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град

Новости Казани

день назад

«Смена» и Tele2 приглашают на выставку «9/0» художника Саши Шардак в Казани

Новости Казани

17 часов назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая
Новости Казани
59 минут назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

Новости Казани

16 часов назад

2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани

Интересное в Казани

19 часов назад

Секрет идеального шашлыка: оригинальные рецепты для любителей отдыха на природе

Новости Казани

17 часов назад

В Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения

Новости Казани

18 часов назад

Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня
Новости Татарстана
34 минуты назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Новости Казани

20 часов назад

Причины гибели ученика 7 класса в казанском метро озвучили в МВД

Новости Казани

20 часов назад

Беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан
Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки