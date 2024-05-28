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Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

По словам агронома Людмилы Шубиной, садоводам и огородникам важно помнить о коварстве муравьев. 

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По словам агронома Людмилы Шубиной, садоводам и огородникам важно помнить о коварстве муравьев.

"Они не просто ползают по участку, но и переносят опасную для растений тлю", - предупреждает Шубина.

Она рекомендует проводить профилактические обработки плодовых деревьев и кустарников дважды в год: ранней весной и поздней осенью. "Для этих целей используйте препараты, разрешенные Россельхознадзором, такие как актеллик, теппеки или другие, содержащие имидаклоприд", - советует агроном.

Имидаклоприд - это мощный инсектицид, относящийся к классу неоникотиноидов.

Однако, если муравьи уже облюбовали ваш сад, на помощь придут народные средства. Людмила Шубина предлагает простой, но действенный рецепт приманки: смешайте чайную ложку борной кислоты со 100 граммами костного фарша или варенья. Разложите смесь в небольшие емкости, например, крышки от пластиковых бутылок, и разместите у муравьиных гнезд. "Этот способ поможет вам избавиться от непрошенных гостей", - уверяет опытный агроном.

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