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Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим 

Агроном Людмила Шубина отмечает необходимость борьбы с муравьями на участке, так как они являются переносчиками тли.

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Агроном Людмила Шубина отмечает необходимость борьбы с муравьями на участке, так как они являются переносчиками тли. Важное значение приобретает профилактика.

Плодово-ягодные деревья и кустарники необходимо обрабатывать не реже двух раз в год — весной и осенью, чтобы защитить их от муравьев и тли. Для этого рекомендуется использовать разрешенные россельхознадзором препараты, такие как актеллик, теппеки и другие, содержащие имидаклоприд.

Имидаклоприд является мощным инсектицидом из класса неоникотиноидов. Однако в случае появления муравьев хорошим вариантом будет использование народных средств. Для избавления от муравьев подойдут белковые и сладкие приманки, как отмечает агроном Людмила Шубина.

Одним из вариантов таких приманок является смесь из 1 чайной ложки борной кислоты на 100 гр костного фарша или варенья. Полученную смесь следует налить в крышки от пластиковых бутылок и разложить у муравьиных норок. Таким образом можно избавиться от проблем с вредителями.

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