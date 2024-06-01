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Вечером разложила дармовое средство — утром муравьев нет: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С наступлением тепла дачники все чаще сталкиваются с проблемой муравьев на участке.

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С наступлением тепла дачники все чаще сталкиваются с проблемой муравьев на участке. Людмила Шубина, опытный агроном, подчеркивает: "Муравьи – не просто безобидные насекомые. Они являются главными разносчиками тли, которая наносит серьезный вред плодовым деревьям и ягодным кустарникам, таким как яблони, груши, смородина и крыжовник".

Профилактика – залог здорового сада:

По словам Шубиной, профилактика играет решающую роль в борьбе с муравьями. "Крайне важно дважды в год, весной и осенью, обрабатывать плодово-ягодные культуры специальными препаратами, – советует агроном. – Обратите внимание на средства, разрешенные Россельхознадзором, например, "Актеллик", "Теппеки" и другие, содержащие имидаклоприд – эффективный инсектицид из класса неоникотиноидов".

Народные средства – безопасная альтернатива:

"Однако не стоит забывать и о народных методах борьбы, особенно если муравьи уже появились на участке", - добавляет Людмила Шубина. "Отличным решением станут белковые и сладкие приманки. Например, смешайте 1 чайную ложку борной кислоты со 100 граммами костного фарша или густого варенья. Разложите эту смесь в небольшие емкости, например, крышки от пластиковых бутылок, и разместите у муравьиных троп. Такой метод поможет значительно сократить численность вредителей".

Важно помнить:

Перед применением любых инсектицидов внимательно изучайте инструкцию и соблюдайте меры предосторожности.

Для защиты полезных насекомых, таких как божьи коровки, которые являются естественными врагами тли, старайтесь использовать препараты избирательного действия.

Следуя этим простым советам от опытного агронома, вы сможете эффективно бороться с муравьями на своем участке и защитить свой урожай.

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