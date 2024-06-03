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Вечером разложила дармовое средство — ноль муравьев: хитрые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Борьба с вредителями – неотъемлемая часть садоводства.  Опытный агроном Людмила Шубина  напоминает,  что  особое внимание  следует  уделять муравьям, которые  не только  сами  могут  наносить  вред  растениям, но  и  являются  распространителями  тли.  

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Борьба с вредителями – неотъемлемая часть садоводства. Опытный агроном Людмила Шубина напоминает, что особое внимание следует уделять муравьям, которые не только сами могут наносить вред растениям, но и являются распространителями тли.

Профилактика – лучшее лекарство:

"Чтобы защитить плодово-ягодные деревья и кустарники от нашествия муравьев и тли, необходимо проводить регулярную профилактическую обработку дважды в год: весной и осенью", - советует Людмила Шубина.

Для этих целей специалист рекомендует использовать препараты, одобренные Россельхознадзором, такие как "Актеллик", "Теппеки" и другие средства на основе имидаклоприда, эффективного инсектицида из группы неоникотиноидов.

Народные методы против муравьев:

Если же муравьи уже поселились на вашем участке, на помощь придут проверенные народные средства. Людмила Шубина предлагает воспользоваться простым, но действенным рецептом приманки:

Смешайте 1 чайную ложку борной кислоты со 100 граммами костного фарша или варенья.

Разложите полученную смесь по небольшим емкостям, например, крышкам от пластиковых бутылок, и расставьте их рядом с муравейниками.

Этот метод поможет избавиться от назойливых насекомых и защитить ваш сад от их негативного влияния.

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