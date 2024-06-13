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Важное заявление президента: Владимир Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в России

В ходе недавнего международного форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин представил ключевые аспекты оборонной политики страны, упомянув необходимость начала новой мобилизации.

materlife.ru

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В ходе недавнего международного форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин представил ключевые аспекты оборонной политики страны, особо подчеркнув, что Россия не планирует дополнительный всероссийский призыв на военную службу.

Во время своего выступления на пленарной сессии, Путин объяснил, что благодаря успешной политике набора контрактников в последние годы, стране удалось обойтись без дополнительных мобилизационных мер. Он предоставил вниманию данных, отмечая, что только за прошлый год было подписано более 300 тысяч контрактов, а в текущем году число новобранцев уже составило более 160 тысяч.

Президент также выразил удовлетворение от результатов усиления военных ресурсов страны, которые привели к повышению стабильности и укреплению оборонных способностей России. Эти достижения, по словам Путина, исключают необходимость в проведении еще одной мобилизации.

Это заявление Путина на международной арене подчеркивает стремление российского государства к укреплению национальной безопасности через развитие профессиональной армии, отказываясь от масштабных мобилизационных действий.

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