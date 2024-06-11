Важное заявление президента: Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в России

На недавно прошедшем международном экономическом форуме, глава российского государства Владимир Путин официально объявил, что дополнительная мобилизация в России не предусматривается.

В ходе пленарной сессии, транслируемой на канале «Россия 24», президент подчеркнул отсутствие необходимости в новом призыве граждан на военную службу.

Президент упомянул, что в последние годы было заключено значительное количество контрактов для участия в специальных военных операциях (СВО), что позволяет обеспечить необходимые потребности без дополнительной мобилизации. По его словам, в прошлом году контракты подписали свыше 300 000 человек, а в текущем году число новых контрактников составило более 160 тысяч.

Дополнительно, Владимир Путин акцентировал внимание на успешной реализации программы по укреплению военного потенциала страны, что также способствует стабилизации обстановки и укреплению оборонной мощи без необходимости мобилизационных мер.