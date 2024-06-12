Важное заявление президента: Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в РФ

На недавнем международном экономическом форуме Владимир Путин, президент России, выступил с важным сообщением по оборонной политике страны. Он ясно дал понять, что дополнительная мобилизация в России не будет проводиться.

В рамках пленарной сессии президент указал на то, что эффективный набор контрактников в последние годы позволил избежать необходимости в дополнительных мобилизационных мерах. Он поделился статистикой: в прошлом году было заключено свыше 300 тысяч контрактов, а число новых контрактников в текущем году уже превысило 160 000.

Путин также выразил удовлетворение результатами стратегии по наращиванию военного потенциала России. Он отметил, что благодаря этим мерам улучшилась стабильность в стране и усилилась оборонная мощь, что обеспечивает отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации.

Такое заявление президента на форуме стало знаковым, подтверждая стремление России к обеспечению национальной безопасности через дальнейшее укрепление профессиональной армии, а не прибегая к массовым мобилизационным мерам.