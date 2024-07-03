Важное сообщение Сбербанка: уже с начала июля этими картами пользоваться будет нельзя
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Сбербанк России сообщил о предстоящем выводе из использования ряда банковских карт, согласно данным от progorod33.
Такое решение обусловлено тем, что устаревшие карты не соответствуют современным технологическим требованиям, включая возможности бесконтактной оплаты и совместимость с национальной платежной системой «Мир».
- Рекомендации для владельцев старых карт:
Сбербанк предлагает своим клиентам бесплатный обмен устаревших карт Maestro, Virtual и «ПРО100»на новые «Сберкарты Мир». Этот обмен обеспечит не только повышенную защиту от мошенничества, но и доступ к последним банковским технологиям, таким как бесконтактная оплата и онлайн-банкинг.
- Сроки и условия обмена:
С июля 2023 года использование старых карт для оплаты покупок и снятия наличных будет невозможно. Тем не менее, транзакции по зачислению и переводу денег на счета, привязанные к этим картам, будут продолжаться до их полной замены.
- Преимущества перехода на новые карты:
Безопасность платежей: «Сберкарта Мир» предлагает расширенные возможности по защите от финансовых махинаций.
Доступ к современным услугам: Владельцы новых карт смогут пользоваться всем спектром современных банковских функций.
Бесплатное обслуживание: Клиенты, переходящие на новые карты, получат бессрочное бесплатное обслуживание.
Сбербанк призывает клиентов не откладывать обмен карт, чтобы минимизировать возможные неудобства. Переход на «Сберкарту Мир» предоставит пользователям больше удобств и выгод в их банковских операциях, делая их проще, выгоднее и безопаснее.
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