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Важное сообщение Сбербанка: уже с начала июля этими картами пользоваться будет нельзя

Сбербанк России сообщил о предстоящем выводе из использования ряда банковских карт.

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Сбербанк России сообщил о предстоящем выводе из использования ряда банковских карт, согласно данным от progorod33.

Такое решение обусловлено тем, что устаревшие карты не соответствуют современным технологическим требованиям, включая возможности бесконтактной оплаты и совместимость с национальной платежной системой «Мир».

  • Рекомендации для владельцев старых карт:

Сбербанк предлагает своим клиентам бесплатный обмен устаревших карт Maestro, Virtual и «ПРО100»на новые «Сберкарты Мир». Этот обмен обеспечит не только повышенную защиту от мошенничества, но и доступ к последним банковским технологиям, таким как бесконтактная оплата и онлайн-банкинг.

  • Сроки и условия обмена:

С июля 2023 года использование старых карт для оплаты покупок и снятия наличных будет невозможно. Тем не менее, транзакции по зачислению и переводу денег на счета, привязанные к этим картам, будут продолжаться до их полной замены.

  • Преимущества перехода на новые карты:

Безопасность платежей: «Сберкарта Мир» предлагает расширенные возможности по защите от финансовых махинаций.

Доступ к современным услугам: Владельцы новых карт смогут пользоваться всем спектром современных банковских функций.

Бесплатное обслуживание: Клиенты, переходящие на новые карты, получат бессрочное бесплатное обслуживание.

Сбербанк призывает клиентов не откладывать обмен карт, чтобы минимизировать возможные неудобства. Переход на «Сберкарту Мир» предоставит пользователям больше удобств и выгод в их банковских операциях, делая их проще, выгоднее и безопаснее.

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