Важное сообщение Сбербанка: уже с начала июля этими картами нельзя будет пользоваться
ostrovrusa.ru
Сбербанк России объявил о скором выводе из обращения нескольких типов банковских карт, устаревших по технологическим стандартам.
По информации от ИА DEITA.RU, это касается карт Maestro, Virtual и «ПРО100», которые не поддерживают современные функции, такие как бесконтактная оплата и привилегии платежной системы «Мир».
Переход на современные карты
Банк призывает пользователей устаревшими картами перейти на «Сберкарту Мир», обеспечивая более современный и безопасный способ оплаты. Для облегчения перехода Сбербанк предлагает бессрочное бесплатное обслуживание новой карты для всех клиентов, перешедших с устаревших моделей.
Детали прекращения обслуживания
С июля текущего года функции оплаты покупок и снятия наличных через банкоматы для указанных типов карт будут недоступны. Тем не менее зачисления и переводы на счета данных карт будут продолжать функционировать как обычно до полного перехода клиентов на новые карты.
Значение изменений для клиентов
Эти изменения подчеркивают стремление Сбербанка к модернизации своих услуг и адаптации к изменяющимся технологическим и рыночным условиям. Переход на карты системы «Мир» не только усилит безопасность транзакций для клиентов, но и расширит спектр доступных функций и привилегий.
Сбербанк призывает клиентов заблаговременно позаботиться о переходе на новые карты, чтобы избежать неудобств, связанных с прекращением обслуживания устаревших карт. Это шаг направлен на то, чтобы покупки клиентов стали еще более выгодными, удобными и безопасными.
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