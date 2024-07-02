Важное сообщение Сбербанка: уже с начала июля этими картами нельзя будет пользоваться

Сбербанк России объявил о скором выводе из обращения нескольких типов банковских карт, устаревших по технологическим стандартам.

По информации от ИА DEITA.RU, это касается карт Maestro, Virtual и «ПРО100», которые не поддерживают современные функции, такие как бесконтактная оплата и привилегии платежной системы «Мир».

Переход на современные карты

Банк призывает пользователей устаревшими картами перейти на «Сберкарту Мир», обеспечивая более современный и безопасный способ оплаты. Для облегчения перехода Сбербанк предлагает бессрочное бесплатное обслуживание новой карты для всех клиентов, перешедших с устаревших моделей.

Детали прекращения обслуживания

С июля текущего года функции оплаты покупок и снятия наличных через банкоматы для указанных типов карт будут недоступны. Тем не менее зачисления и переводы на счета данных карт будут продолжать функционировать как обычно до полного перехода клиентов на новые карты.

Значение изменений для клиентов

Эти изменения подчеркивают стремление Сбербанка к модернизации своих услуг и адаптации к изменяющимся технологическим и рыночным условиям. Переход на карты системы «Мир» не только усилит безопасность транзакций для клиентов, но и расширит спектр доступных функций и привилегий.

Сбербанк призывает клиентов заблаговременно позаботиться о переходе на новые карты, чтобы избежать неудобств, связанных с прекращением обслуживания устаревших карт. Это шаг направлен на то, чтобы покупки клиентов стали еще более выгодными, удобными и безопасными.