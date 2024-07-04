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Важное сообщение Сбербанка: уже с начала июля 2024 этими картами нельзя будет пользоваться

Сбербанк России объявил о планах по замене старых банковских карт на новые, чтобы соответствовать последним технологическим и безопасностным стандартам.

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Сбербанк России объявил о планах по замене старых банковских карт на новые, чтобы соответствовать последним технологическим и безопасностным стандартам.

Согласно информации от портала progorod33, устаревшие карты Maestro, Virtual и «ПРО100» будут заменены на современные «Сберкарты Мир».

Особенности новой инициативы

Новые карты «Сберкарты Мир» обеспечат пользователям возможности для бесконтактных платежей и лучшую интеграцию с российской платежной системой «Мир». Эти карты предложат улучшенную защиту от мошеннических действий и расширенные функции для управления личными финансами через онлайн-банкинг.

Как произойдет обновление

С июля прошлого года операции с использованием старых карт уже были ограничены: они перестанут поддерживать операции по оплате и снятию наличных. Однако возможность перевода и зачисления денежных средств на счета, привязанные к этим картам, сохранится до полного их обновления. Сбербанк предложит клиентам бесплатный обмен старых карт на новые.

Позитивные моменты перехода на новые карты

  • Улучшенная безопасность: Новые карты оснащены передовыми технологиями защиты, что снижает риски финансовых мошенничеств.
  • Расширенные функции банковского обслуживания: Держатели карт получат доступ к широкому спектру функций онлайн-банкинга, повышая удобство управления средствами.
  • Отсутствие платы за обслуживание: Переход на новые карты освободит клиентов от взимания платы за обслуживание карты.

Финансовая организация призывает клиентов воспользоваться этой возможностью для обновления своих карт, чтобы избежать возможных неудобств и полностью использовать преимущества новых банковских продуктов. Эта инициатива направлена на улучшение качества обслуживания и повышение безопасности банковских операций.

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