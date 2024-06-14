Вашу квартиру продадут, не спросив вас: новое правило заработало уже сегодня
9111.ru
С 12 июня 2024 года в России начнет действовать новое законодательное положение, оказывающее значительное влияние на рынок недвижимости.
Согласно сообщению pg12, одним из самых значительных изменений станет упрощение процесса продажи или дарения недвижимости, принадлежащей супругам. Теперь в определенных ситуациях один из супругов сможет совершать сделки с совместной недвижимостью без нотариального подтверждения согласия второго супруга.
- Ключевые аспекты нового правила
Исключения из правила согласия: Существуют специфические условия, при которых не требуется согласие второго супруга:
Недвижимость была приобретена за средства одного из супругов.
Если муж и жена заключили брачный договор, предусматривающий раздел имущества.
Сделка осуществляется после официального развода.
Особенности доказательства согласия: Важным нововведением является обязанность доказать, что покупатель или получатель подарка знал или должен был знать о несогласии второго супруга. Ранее отсутствие такого согласия позволяло легко аннулировать сделку, но теперь это становится значительно сложнее.
- Практическое значение изменений
Это нововведение может кардинально изменить подходы к продаже совместно нажитого имущества супругов. Более того, оно потенциально упрощает процесс реализации недвижимости, освобождая продавца от необходимости получения нотариального согласия, что может сделать сделки более быстрыми и менее затратными.
- Как подготовиться к изменениям
В свете этих изменений супругам рекомендуется обратить внимание на составление или пересмотр брачных договоров. Также важно консультироваться с юристами, чтобы полностью понимать новые условия и минимизировать риски нежелательных юридических последствий.
Принятие новых правил касательно продажи совместной недвижимости супругами существенно меняет правовой ландшафт. Оно направлено на упрощение и ускорение процессов на рынке недвижимости, однако требует от участников рынка более внимательного подхода к оформлению сделок.
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