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Вашу квартиру продадут, не спросив вас: новое правило в России заработало уже сегодня

С началом летнего сезона 2024 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые могут радикально преобразить порядок совершения сделок с недвижимостью между супругами.

zakon.ru

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С началом летнего сезона 2024 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые могут радикально преобразить порядок совершения сделок с недвижимостью между супругами.

Эти нововведения предполагают упрощение процедур, что существенно ускорит и облегчит процесс продажи, дарения и других видов распоряжения совместно нажитым имуществом.

Основные новшества в законодательстве, о которых сообщает портал ProГород12:

Самым значительным аспектом новой законодательной рамки является возможность одного из супругов проводить операции с недвижимостью без необходимости получения нотариально заверенного согласия другого супруга. Однако стоит отметить, что такая возможность предусмотрена не для всех случаев:

  • Освобождение от согласия второго супруга: Такая операция допустима, если имущество было приобретено на средства одного из супругов, если между супругами заключен брачный договор, регулирующий вопросы собственности, или же после официального оформления развода.
  • Обязанности по проверке согласия: Вводится обязательность для покупателей или получателей дара убедиться в отсутствии возражений со стороны второго супруга. Это нововведение делает процесс оспаривания сделки по причине несогласия более сложным, поскольку требует доказательств его наличия.

Влияние изменений на рынок

Эти законодательные изменения могут значительно изменить стратегии владения и распоряжения совместной собственностью супругов. Упрощение транзакционных процессов обещает сделать сделки более быстрыми и экономически выгодными, что активизирует рыночную активность.

Подготовка к новым условиям

Перед вступлением изменений в силу супругам следует обратить внимание на пересмотр существующих брачных договоров и, при необходимости, их обновление, чтобы соответствовать новой правовой среде. Также крайне важно проконсультироваться с юристами для полного понимания изменений и для минимизации потенциальных рисков.

Принятие этих новых правил является значимым шагом в упрощении и ускорении процессов на рынке недвижимости, что требует от участников рынка внимательного и обдуманного подхода к документальному оформлению сделок. Это, без сомнения, откроет новые возможности для участников рынка и способствует улучшению общей рыночной динамики в России.

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