Вашу квартиру продадут, не спросив вас: новое правило начало работать в России уже сегодня

В середине 2024 года в Российской Федерации начнут действовать новые законодательные правила, которые значительно облегчат проведение недвижимостных операций между супругами.

Эти правовые изменения направлены на усовершенствование механизмов передачи прав собственности, что ожидаемо окажет положительное влияние на сферы семейного и имущественного права.

Основные изменения:

Автономия в распоряжении личным имуществом: Нотариальное согласие второго супруга теперь не требуется для сделок с недвижимым имуществом, купленным на личные средства одного из супругов, полученным в дар, по наследству или четко определенным в брачном договоре. Это упрощает процессы продажи, дарения или обмена таким имуществом.

Усиление защиты и прозрачности транзакций: Введена обязанность проверять наличие возражений со стороны второго супруга при покупке или получении в дар недвижимости, что повышает юридическую защищенность операций и снижает риск оспаривания и мошенничества, особенно в контексте наследования.

Влияние на рынок недвижимости:

Ожидается, что реформы активизируют рынок недвижимости благодаря упрощению процедур и сокращению издержек, связанных с нотариальным оформлением. Это сделает транзакции более доступными и привлекательными, стимулируя увеличение числа сделок.

Рекомендации для супругов:

Ознакомление с нововведениями: Важно внимательно изучить законодательные изменения, касающиеся недвижимостных сделок между супругами.

Пересмотр брачных договоров: Если необходимо, следует внести изменения в брачный договор для соответствия новым условиям.

Консультация с юристом: Профессиональная помощь поможет разобраться в деталях нового законодательства и избежать потенциальных рисков при сделках с недвижимостью.

Законодательные изменения 2024 года представляют собой значительный шаг к созданию более эффективной и прозрачной системы регулирования недвижимостных операций в России, облегчая процессы для супругов и способствуя динамичному развитию рынка недвижимости.