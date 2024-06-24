Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вашу квартиру продадут, не спросив вас: новое правило начало работать в России уже сегодня

В середине 2024 года в Российской Федерации начнут действовать новые законодательные правила, которые значительно облегчат проведение недвижимостных операций между супругами.

dksokol.ru

Подписаться в Telegram

В середине 2024 года в Российской Федерации начнут действовать новые законодательные правила, которые значительно облегчат проведение недвижимостных операций между супругами.

Эти правовые изменения направлены на усовершенствование механизмов передачи прав собственности, что ожидаемо окажет положительное влияние на сферы семейного и имущественного права.

Основные изменения:

Автономия в распоряжении личным имуществом: Нотариальное согласие второго супруга теперь не требуется для сделок с недвижимым имуществом, купленным на личные средства одного из супругов, полученным в дар, по наследству или четко определенным в брачном договоре. Это упрощает процессы продажи, дарения или обмена таким имуществом.

Усиление защиты и прозрачности транзакций: Введена обязанность проверять наличие возражений со стороны второго супруга при покупке или получении в дар недвижимости, что повышает юридическую защищенность операций и снижает риск оспаривания и мошенничества, особенно в контексте наследования.

Влияние на рынок недвижимости:

Ожидается, что реформы активизируют рынок недвижимости благодаря упрощению процедур и сокращению издержек, связанных с нотариальным оформлением. Это сделает транзакции более доступными и привлекательными, стимулируя увеличение числа сделок.

Рекомендации для супругов:

  • Ознакомление с нововведениями: Важно внимательно изучить законодательные изменения, касающиеся недвижимостных сделок между супругами.
  • Пересмотр брачных договоров: Если необходимо, следует внести изменения в брачный договор для соответствия новым условиям.
  • Консультация с юристом: Профессиональная помощь поможет разобраться в деталях нового законодательства и избежать потенциальных рисков при сделках с недвижимостью.

Законодательные изменения 2024 года представляют собой значительный шаг к созданию более эффективной и прозрачной системы регулирования недвижимостных операций в России, облегчая процессы для супругов и способствуя динамичному развитию рынка недвижимости.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Полезное

21 час назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

компании по удалению плесени в квартире

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

установка системы видеонаблюдения в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня
Новости Казани
20 часов назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Казани

4 часа назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости России

час назад

АО «Транснефть - Прикамье» подготовило производственные объекты к работе в пожароопасный период

Новости Казани

16 часов назад

Под Миллениумом в Казани закрасили граффити

Новости Татарстана

18 часов назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
В Казани в троллейбусе №8 и трамвае №5 больше нет кондукторов
Новости Казани
час назад

В Казани в троллейбусе №8 и трамвае №5 больше нет кондукторов

Новости Казани

19 часов назад

В казанском суде мужчину обвиняют в истязании жены

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Татарстана

21 час назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Жители 2 поселков в Казани боятся умереть после отключения воды
Новости Казани
час назад

Жители 2 поселков в Казани боятся умереть после отключения воды